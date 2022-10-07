Лидеры ЕС обсудят на саммите в Праге вопрос введения потолка цен на газ

Урсула фон дер Ляйен рассказала о решении энергетических проблем.

Лидеры ЕС обсудят на лидеров саммите в Праге вопрос введения потолка цен на газ. Соответствующее заявление во время прибытия на саммит Европейского политического общества сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница добавила, что обсуждаться будут различные форматы такого ограничения.

Мы обсудим введение потолка. Как и где вводить - вот вопросы, которые мы будем обсуждать. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что сейчас региональный энергетический кризис находится в центре внимания саммита ЕС в Праге. Политики поднимают вопросы относительно возможностей снижения стоимости на энергоресурсы, защиты критически важной инфраструктуры после диверсии, которая была выявлена в Балтийском море с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2".

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Фото и видео: European Commission