Дипломат рассказал о том, какие темы хочет обсудить с коллегами в Праге.

Глава верховной европейской демократии Жозеп Боррель предложит лидерам ЕС одобрить новый транш военной помощи Украине, а также стороны обсудят тренировочную миссию для военнослужащих ВСУ. Об этом специалист рассказал местным журналистам во время своего прибытия на саммит лидеров, проводимого в рамках Европейского политического общества.

Я предложу лидерам ЕС поддержать новый транш по линии Фонда мира, чтобы продолжить оказывать военную поддержку Украине. Также по тренировочной миссии. Я надеюсь, что на следующем совете глав МИД ЕС будет предложение по обоим вопросам. Жозеп Боррель, дипломат ЕС

Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России.

Фото и видео: European Commission