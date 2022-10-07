Глава верховной европейской демократии Жозеп Боррель предложит лидерам ЕС одобрить новый транш военной помощи Украине, а также стороны обсудят тренировочную миссию для военнослужащих ВСУ. Об этом специалист рассказал местным журналистам во время своего прибытия на саммит лидеров, проводимого в рамках Европейского политического общества.
Я предложу лидерам ЕС поддержать новый транш по линии Фонда мира, чтобы продолжить оказывать военную поддержку Украине. Также по тренировочной миссии. Я надеюсь, что на следующем совете глав МИД ЕС будет предложение по обоим вопросам.
Жозеп Боррель, дипломат ЕС
Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России.
Фото и видео: European Commission
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