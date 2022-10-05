Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета антироссийских западных санкций. Информацией специалист поделился с местными законодателями в Страсбурге, выступая на пленарном заседании Европейского парламента. Чиновник заметил, что дополнительные ограничения в отношении Москвы могут быть введены до конца текущей недели.
Мы ранее представили новый пакет санкций. Наши постпреды активно работали вчера ночью, продолжают работу. Надеюсь, что до конца пленарной сессии у нас будет договоренность Совета по новому пакету, предложенному ЕК.
Жозеп Боррель, глава ЕК
Напомним, что постоянные представители стран-участниц Евросоюза проводят в среду заседание в Брюсселе. Они рассчитывают завершить согласование санкций в отношении России.
ЕС призвал Баку расследовать видео с казнью армянских военнопленных.
Фото и видео: YouTube / European Parliament
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все