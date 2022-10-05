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Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета санкций против России

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В ЕС рассказали, что проект будет одобрен очень быстро.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель спрогнозировал сроки принятия восьмого пакета антироссийских западных санкций. Информацией специалист поделился с местными законодателями в Страсбурге, выступая на пленарном заседании Европейского парламента. Чиновник заметил, что дополнительные ограничения в отношении Москвы могут быть введены до конца текущей недели.

Мы ранее представили новый пакет санкций. Наши постпреды активно работали вчера ночью, продолжают работу. Надеюсь, что до конца пленарной сессии у нас будет договоренность Совета по новому пакету, предложенному ЕК.

Жозеп Боррель, глава ЕК

Напомним, что постоянные представители стран-участниц Евросоюза проводят в среду заседание в Брюсселе. Они рассчитывают завершить согласование санкций в отношении России.

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Фото и видео: YouTube / European Parliament

Теги: восьмой пакет, европарламент, евросоюз, жозеп боррель, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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