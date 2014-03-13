ЕС призвал Баку расследовать видео с казнью армянских военнопленных

Евросоюз призвал власти Азербайджана расследовать видео с казнью предположительно армянских военнопленных. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии в Европейском парламенте в Страсбурге рассказал глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Мы также потребовали провести расследование, чтобы понять, что произошло с этими видеокадрами убийства военнопленных. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

дипломат подчеркнул, что официальные представители Баку заверили Брюссель в том, что проведут расследование. Речь идет о роликах, распространенных в социальных сетях, на которых было запечатлено убийство иностранных граждан азербайджанскими военными. Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар добавил, что в том случае, если подлинность видео будет подтверждена, то следует говорить о военном преступлении. Он призвал наказать виновных.

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Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias