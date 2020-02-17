Евросоюз введет персональные санкции против представителей Минобороны России

Дипломат Евросоюза рассказал о том, какие лица окажутся в "черном списке".

Евросоюз вводит персональные санкции против представителей российского министерства обороны России, а также властей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Эксперт заметил, что в реестре окажутся высокопоставленные лица, а также "пророссийские" чиновники из регионов Донбасса и восточной части Украины, на территориях которых завершились народные голосования по вопросу о вхождении в состав РФ.

Мы предлагаем принять дополнительные ограничительные меры в отношении тех лиц, которые поддерживают вторжение на Украину или получают от этого выгоду. Жозеп Боррель, дипломат ЕС

Боррель уточнил, что Евросоюз введет санкции против иностранцев, которые участвовали в обходе антироссийских рестрикций.

Боррель: ЕС готовит пакет новых экономических санкций против России.

Фото и видео: European Commission