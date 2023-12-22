Горан Петрониевич назвал методы противостояния Запада неугодным государствам.

Конфликты на территории Югославии и Украины имеют много общего, так как коллективный Запад использует в обоих случаях "проверенные методы работы". Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился известный сербский юрист по международному праву Горан Петрониевич. Специалисты в 1998 году был командирован из Белграда для работы судьей в Косово и Метохии, так как местные судьи под давлением боевиков массово покидали свои должностные посты. В 2000 году иностранец входил в состав Окружного суда Белграда, рассматривавшего уголовное дело против руководителей НАТО.

В 1998 году я уже знал, что будет происходить на этой территории. У нас было достаточно информации о том, что готовится развал Союзной республики Югославия (СРЮ), которая тогда состояла из Сербии и Черногории. Мы получали информацию, что Запад предпринимает действия в попытке развалить СРЮ. Так, конечно, и случилось. Горан Петрониевич, юрист

Эксперт добавил, что региональный конфликт изначально подогревался странами коллективного Запада, так как они осуществляли как военную и материальную, так и дипломатическую поддержку боевиков. Стратегия развала бывшей Югославии заключалась в провоцировании мелких кризисов слабой интенсивности, гражданской войны, а НАТО в этом случае отводилась роль спасителя и регулятора ситуации, который должен принести мир, демократию и стабильность. Иностранец заметил, что сейчас украинский конфликт показывает тоже самое, что было в Югославии в1990-х годах.

И у нас противником были не только албанцы, но НАТО. Так же, как сейчас Россия проводит СВО не против Украины, но против НАТО, которая действует через Украину. Так же было и у нас в Косово, полностью так. Горан Петрониевич, юрист

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости