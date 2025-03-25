Сербию пытаются сделать марионеткой, заявил Вучич

Президент Сербии выступил на церемонии памяти жертв бомбардировок НАТО по Югославии.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград коллективный Запад пытается сделать слабой марионеткой, вливая огромные деньги извне и устраивая в стране массовые протесты. Глава государства также сравнил эти действия с происходившим 26 лет назад при агрессии Североатлантического военного блока на Союзную республику Югославия. Политик заявил собравшимся о том, что гибель в 1999 году мирных жителей и военнослужащих, а также разрушение мостов и больниц, причиненная сербам огромная боль пробудили в народе особую гордость и упорство. Это также вызвало у людей желание восстановить всё разрушенное и создать для себя независимую страну, несмотря на действия со стороны тех лиц, которые годами после трагедии в Сербии продолжал уничтожение и унижение сербов.

Им мешает, что мы работаем, пока некоторые так хотят воевать, что никого не ненавидим, пока они задыхаются от ненависти, что мы не желаем чужого, пока они замораживают и отнимают собственность, которая им не принадлежит. И больше всего им мешает, что мы не хотим и не будем пешками и марионетками. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, руководство сербских Вооруженных сил вечером 24 марта собрались на военном аэродроме "Полковник-пилот Миленко Павлович", расположенном под Белградом. Патриарх Сербский Порфирий в начале траурной церемонии провел поминальную службу по жертвам бомбардировок стран-членов НАТО.

Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић