Вице-премьер Сербии видит новые возможности во вступлении в БРИКС.

Белград никогда не станет членом Европейского союза, хотя этот вопрос должны решать все партии и граждане этой страны. Соответствующее заявление сделал журналистам "РИА Новостей" сделал сербский вице-премьер Александр Вулин. Иностранный чиновник заметил, что местные власти потратили уже десятилетия для того, чтобы стать членом коллективного Брюсселя, поэтому с его стороны было бы безответственно говорить о том, что "это больше неважно". Однако сейчас Сербия ставит перед собой задачу лучше узнать о том, какие перспективы может дать БРИКС.

Президент Александр Вучич сказал, что в предстоящие два-три года мы, вероятно, выйдем с вопросом для референдума перед гражданами Сербии: "Хочет ли Сербия стать членом БРИКС или другой организации - ЕС"... Я глубоко уверен, что мы никогда и не станем членом ЕС. Александр Вулин, вице-премьер Сербии

Сербия не собирается национализировать NIS, заявил Вулин.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости