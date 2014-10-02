Сербия никогда не станет членом ЕС, заявил вице-премьер Вулин

Белград никогда не станет членом Европейского союза, хотя этот вопрос должны решать все партии и граждане этой страны. Соответствующее заявление сделал журналистам "РИА Новостей" сделал сербский вице-премьер Александр Вулин. Иностранный чиновник заметил, что местные власти потратили уже десятилетия для того, чтобы стать членом коллективного Брюсселя, поэтому с его стороны было бы безответственно говорить о том, что "это больше неважно". Однако сейчас Сербия ставит перед собой задачу лучше узнать о том, какие перспективы может дать БРИКС.
Президент Александр Вучич сказал, что в предстоящие два-три года мы, вероятно, выйдем с вопросом для референдума перед гражданами Сербии: "Хочет ли Сербия стать членом БРИКС или другой организации - ЕС"... Я глубоко уверен, что мы никогда и не станем членом ЕС.
Александр Вулин, вице-премьер Сербии
Сербия не собирается национализировать NIS, заявил Вулин.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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