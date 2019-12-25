Советник Ельцина рассказал о просьбе глав СССР избежать кровавого распада Союза

Сергей Шахрай напомнил о причинах распада СССР.

Советник первого президента России Бориса Ельцина рассказал о просьбе глав СССР избежать кровавого распада Союза. Об этом Сергей Шахрай заявил в интервью журналистам "Взгляда". Автор проекта о формировании СНГ пояснил, что руководство СССР рассчитывало уйти от жесткого варианта распада государства.

В те дни война в Югославии была в самом разгаре. У нас война уже полыхала в Закавказье, в Нагорном Карабахе, на других окраинах. Мы пытались сохранить — пусть и призрачную — надежду на интеграцию в будущем, а в тот момент оформить развод культурно, без мордобоя Сергей Шахрай, советник Бориса Ельцина

Чиновник вспомнил, что к середине 1991 года шансы сохранить СССР в таком виде у правительства исчезли из-за распада Коммунистической партии. Шахрай лично принимал участие в переговорах в Беловежской пуще. Эта встреча положила конец истории СССР.

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