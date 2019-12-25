Китай третьим после США и СССР установил свой флаг на Луне

Chang'e 5 покинул поверхность естественного спутника земли 3 декабря.

Китай третьим после США и СССР установил свой национальный флаг на Луне. Соответствующую фотографию опубликовал местные телеканал CGTN. Известно, что миссия состоялась в рамках проекта Chang"e 5. В рамках предыдущих операций Chang"e 3 и Chang"e 4 национальный флаг КНР был представлен на естественном спутнике Земли "в виде покрытия космического корабля".

Это первый раз, когда Китай продемонстрировал на Луне настоящий национальный флаг фабричного производства заявление телеканала китайского CGTN

Напомним, что 3 декабря взлетный аппарат китайской миссии Chang"e 5 покинул поверхность Луны. В последний раз объект, находящийся на естественном спутнике Земли и созданный человеческими руками, покидал объект 44 года назад. Речь идет о советской "Луне-24" в 1976 году.

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Фото: Pixabay.com, cnsa.gov.cn