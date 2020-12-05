Японский зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

Для изучения контейнер будет доставлен в лабораторию JAXA.

Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2". Об этом рассказали представители местного агентства аэрокосмических исследований. Они вели трансляцию событий в прямом эфире. В настоящее время ожидается, что капсула приземлится на поверхность планеты около 12 часов дня. Объект упадет на запретную зону Вумера в штате Южная Австралия. В ноябре туда была направлена группа ученых в составе 73 японцев.

Спуск капсулы с грунтом отслеживается благодаря сигналам встроенного радиомаяка пять антенн, а также радаров самолета и специализированного аппарата. После приземления капсулы на ее поиск направится бригада. Погрешность при посадке капсулы из-за ветра может составить до 100 км от запланированной точки. Затем контейнер будет транспортирован в Японию. Его вскроют в лаборатории JAXA.

Напомним, что "Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. В рамках успешной посадки аппарат произвел запланированный взрыв. Это помогло ученым создать искусственный катер, чтобы забрать грунт с поверхности небесного тела. Сам астероид Рюгу относится к самому распространенному классу астероидов. В них содержится большое количество углерода, а на поверхности можно найти частицы воды.

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Видео: YT / JAXA | 宇宙航空研究開発機構