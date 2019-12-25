Военных из РФ уничтожат после разрушения Керченского моста.

На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов. Об этом местным журналистам рассказал военный аналитик Михаил Гончар. По словам специалиста, в случае полномасштабного конфликта против Киева, группировка сил противника на территории полуострова может быть "размолочена" за 36 часов.

Михаил Гончар добавил, что украинским силовикам не составит труда уничтожить Керченский мост. Именно по этой переправе Москва может начать наступление на территорию Украины. По словам иностранного аналитика, для вооруженных сил нет ничего проще, чем нанести удар по данному стратегическому объекту. В этом случае военные из РФ окажутся в замкнутом пространстве. В этой "ловушке" Украина будет методично и системно ликвидировать военнослужащих.

Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года.