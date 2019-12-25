На Украине подготовили законопроект об отселении граждан России на время боевых действий

Документ рассмотрят депутаты Верховной Рады.

На Украине подготовили законопроект о принудительном отселении граждан России на время боевых действий. Документ в Верховную Раду внесло правительство. В тексте чиновники упорядочивают вопросы, связанные с военнопленными и интернированными гражданами "в особый период", действующий с 17 марта 2014 года.

Под такими лицами понимаются те, кто принудительно отселен в определенные государством места, угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины. Выявлять таких граждан будут представители Службы безопасности. В свою очередь СБУ поставит в известность о ситуации Генштаб и ВСУ. Местные власти смогут принимать участие в выборе места для принудительного отселения интернированных лиц, а также проводить мероприятия по их содержанию.

Документ запрещает иностранцу покидать территорию Украины, если его решено отселить. Обжаловать данное постановление можно в порядке, определенном законодательством. Решение об отмене интернирования будет приниматься после завершения боевых действий, а также президентского указа об отмене военного положения.

В Раде оценили возможность дефолта на Украине.

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