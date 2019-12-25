В Раде оценили возможность дефолта на Украине

Дефицит бюджета в проекте на следующий год нужно сократить до 4,9%. Специалисты не видят дефолта в стране.

Политик оценили вероятность дефолта на Украине. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Проект бюджета на 2021 год предполагает дефицит на уровне 270 млрд гривен. Это составляет порядка 6% ВВП. Гетманцев полагает, что дефицит необходимо сократить. Он уверен, что Украине удастся пережить следующий год без дефолта.

Нам будет очень-очень сложно, и я бы не рассматривал такие сценарии вообще, я бы все-таки полагался на команду наших переговорщиков – у нас министр финансов этим занимается. - Даниил Гетманцев, представитель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Власти ждут позитивных сигналов. В четверг на Украине приняли законопроект "О государственном бюджете на 2021 год". Он предполагает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату в 13,6 тыс. гривен. По проекту бюджета, курс гривны составит 29,1 гривны за доллар, расходы на оборону и безопасность – 5,92% ВВП.

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