Байден намерен "исцелить душу Америки" и вернуть уважение мировых держав.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США. Вместе с ним выступила вице-президент Камилла Харрис, сообщает CNN.

Демократ сосредоточит усилия на борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, его волнуют благосостояние граждан, защита климата и противостояние расизму. Он анонсировал встречу экспертов, которые начнут разработку плана по борьбе с распространением вируса.

В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и Харрис по COVID-19. - Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии

Он хочет "быть президентом, который не разделяет общества, а объединяет его". Политик считает, что "пора отложить в сторону жесткую риторику, снизить градус, увидеть друг друга снова, прислушаться к друг другу".

Ранее мы сообщили, что сторонники Трампа протестуют после прогнозов о победе Байдена на выборах.

Видео: Youtube/Washington Post