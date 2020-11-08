Сторонники Трампа протестуют после прогнозов о победе Байдена на выборах

Протесты против итогов президентских выборов 2020 года проходят по всей стране.

Сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа протестуют после прогнозов о победе Байдена на выборах. Об этом сообщает Atlanta Journal-Constitution.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден провозгласил свою победу в телеобращении к американцам. В свою очередь демонстранты устраивают акции протеста в Джорджии, Мичигане и Висконсин. Там Байден уже побелил или лидирует при подсчете голосов. Кроме того, американские СМИ заметили в толпе протестующих члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она намерена помочь Трампу оспорить результаты выборов.

Радикальные левые – это партия насилия. Они – партия ненависти. Они – партия расизма. - Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей Конгресса США

Протестующие считают, что рано говорить о победе Джо Байдена. Сначала нужно подсчитать оставшиеся голоса и огласить итоги выборов.

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Видео: Youtube/MLive