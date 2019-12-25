Российские дипломы могут получить срок годности. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова.
На лекции для образовательного интенсива "Архипелаг 20.35" спецпредставитель президента уточнил, что "этот абсурд является правилом".
Кто вам сказал, что выпускник не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?
- Дмитрий Песков, спецпредставитель президента
Дипломы о получении высшего образования должны оставаться в системе школы. Однако, их формат могут преобразовать в "дипломы по требованию". Так можно будет оценить актуальное состояние знаний и компетенций. Речь идет об особых "дипломах со сроком годности". Они будут действительны лишь какое-то время.
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Фото: pixabay
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