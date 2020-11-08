Байден обозначил приоритетные направления на посту президента США

По подсчетам крупнейших телеканалов США, демократ набрал 290 голосов. За нынешнего президента США Дональда Трампа проголосовали 214 избирателей.

Объявивший себя 46-м президентом США Джо Байден выступил с телеобращением к жителям Америки. Он обозначил приоритетные направления на посту президента США.

Байден намерен заняться развитием Америки. Ему важно вести борьбу с пандемией и обеспечить процветание экономики. Кроме того, демократ выступает против расизма и за "спасение климата". Он хочет "восстановить достоинство, защитить демократию" и обеспечить для жителей США равные возможности.

Кандидат от Демократической партии попросил нынешнего президента США дать ему шанс. Официальных результатов выборов пока нет. Ведутся подсчеты на избирательных участках. Известно, что в штате Пенсильвания победу одержал Джо Байден. Этот штат является одним из ключевых в голосовании.

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Видео: Youtube/Sky News