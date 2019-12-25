Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин

Тестостерон не обладает свойством облегчать проникновение защитных белков внутрь клеток, чего нельзя сказать о женских половых гормонах – эстрогенах.

Иммунолог Владимир Болибок объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин. Выяснилось, что половые гормоны влияют на особенности функционирования иммунной системы.

Минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводит к тому, что эти же антитела у женщин быстрее и легче проникают в клетки и уничтожают вирусы. У мужчин же имеются более ярко выраженные проявления атеросклероза. То есть заболевание поражает артериальные сосуды по всему организму. Иммунолог подчеркнул, что в этой связи тромбозы у мужчин на фоне COVID-19 возникают гораздо чаще. Кроме того, они более обширные, чем у женщин.

Если в семье кто-то заболел коронавирусом, все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию, сдать тесты на COVID-19, максимально ограничить контакты с больным, носить маски и перчатки при уходе за пациентом. Кроме того, необходимо использовать разную посуду с заболевшим. Заболевшего изолируют. В комнате устанавливаются дезинфицирующие средства.

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