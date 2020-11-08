Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье

При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье скончался ведущий Александр Колтовой. Об этом сообщил телеканал НТВ.
О происшествии стало известно 7 ноября. Самолет летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. В Подмосковье, около 13:00 самолет потерпел крушение. Помимо Колтового, на борту был пилот 41-летний пилот и жена ведущего. Изначально сообщалось, что супргуа Колтового погибла вместе с ним. Позднее радиоведущая Лера Кудрявцева опровергла данную информацию.
Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей – выясняется.
- Лера Кудрявцева, радиоведущая
Коллеги Колтового скорбят о погибшем. Они помнят его, как умного, позитивного, скромного и доброго человека. Многие не верят, что с ведущим произошла такая беда.
Ранее мы сообщили, что американские СМИ назвали Байдена президентом США.
Видео: Telegram/112
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все