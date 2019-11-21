Американские СМИ назвали Байдена президентом США

Информация о победе демократа появилась после подсчета голосов в штате Пенсильвания, где кандидат в президенты заручился большинством голосов избирателей (49,7%). Нынешний президент США Дональд Трамп набрал 49,2%.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом сообщили сразу несколько американских СМИ, в числе которых CNN, NBC и Associated Press.

Официальный подсчет голосов пока не завершен. Это связано с тем, что ряд избирателей проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Дональд Трамп посчитал, что голоса, поступившие после выборов, незаконны. Он обвиняет Демократическую партию в попытке "украсть выборы".

В случае победы Байдена, он станет 46-м самым пожилым президентом в истории Соединенных Штатов.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко призвал Литву и Польшу вернуться к диалогу.

Видео: Youtube/Sky News