Американские СМИ назвали Байдена президентом США

Кандидат от Демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом сообщили сразу несколько американских СМИ, в числе которых CNN, NBC и Associated Press.
Официальный подсчет голосов пока не завершен. Это связано с тем, что ряд избирателей проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Дональд Трамп посчитал, что голоса, поступившие после выборов, незаконны. Он обвиняет Демократическую партию в попытке "украсть выборы".
В случае победы Байдена, он станет 46-м самым пожилым президентом в истории Соединенных Штатов.
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Видео: Youtube/Sky News
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