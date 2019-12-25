Россия окажется в числе главных врагов США после победы Байдена

Китай окажется на второй строчке в списке врагов Вашингтона.

Россия окажется в числе главных врагов США после победы кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена на выборах. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главу Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николая Злобина.

Политолог считает, что китайские власти "могут облегченно вздохнуть". Он уверен, что "параноидального давления на Китай" больше не будет. Россия вновь окажется в санкционных документах. Злобин уверен, что это соответствует линии политики Байдена.

Я бы прекратил использовать слово "санкции". Потому что в нынешних условиях в мире после "холодной войны" это не санкции. Это элемент внешней политики, нравится нам это или нет. - Николай Злобин, политолог

Эксперт уточнил, что основные антироссийские санкции были приняты, когда Байден был вице-президентом при бывшем президенте США Бараке Обаме. Он уверен, что демократ не откажется от привычных методов.

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