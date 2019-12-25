Лера Кудрявцева проигнорировала смерть коллеги в новых выпусках шоу "Звезды сошлись"

Зрителей возмутило то, что телеведущая не выразила публичных соболезнований.

Зрители телеканала НТВ выступили с критикой в адрес телеведущей Леры Кудрявцевой. Они возмущены тем, что Лера не выразила публичных соболезнований после гибели коллеги по шоу "Звезды сошлись" Александра Колтового. Об этом пишет "Собеседник".

Напомним, Лера Кудрявцева и Александр Колтовой вместе вели передачу на НТВ "Звезды сошлись". В начале ноября телеведущий попал в авиакатастрофу. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Спустя день после гибели Колтового Кудрявцева опубликовала в Instagram трогательный пост.

"Еще вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало. Умный, позитивный, скромный, добрый Саша – мой коллега и друг. Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно, руки трясутся и слезы из глаз", - написала телеведущая (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

В съемках новых выпусков шоу Кудрявцева принимает участие без Колтового. Зрителям не понравилось, что она ни разу не упомянула коллегу, который погиб при трагических обстоятельствах. Публика обвинила телеведущую в равнодушии и бессердечности.

Ранее мы писали, что Оскар Кучера отказался работать с Кудрявцевой на НТВ.

Фото: Instagram / leratv