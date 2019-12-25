На Украине обстреляли здание консульства Азербайджана. Об этом сообщили представители пресс-службы дипломатического ведомства. На данный момент известно, что инцидент произошел в городе Харькове. В результате нападения никто не пострадал, так как в ночное время в помещении никого не было.
Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь с 6 на 7 ноября около 02:30 часов
заявление дипломатов
Представители Баку отметили, что преступники произвели по окнам и дверям консульства не менее шести выстрелов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух нападавших. В МИД Азербайджана заметили, что сотрудничают с правоохранительными органами Украины в целях привлечения виновных к ответственности. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.
Киев направил Москве ноту в связи с указом о признании документов ДНР и ЛНР.
Фото: Консульство Азербайджана на Украине
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