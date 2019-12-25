Киев направил Москве ноту в связи с указом о признании документов ДНР и ЛНР

С 4 ноября в России вступили в силу правки в президентский указ о признании документов ДНР и ЛНР.

Киев направил Москве ноту протеста в связи с указом о признании документов ДНР и ЛНР. МИД Украины рассказало, что Москва внесла изменения а президентский указ о признании документов самопровозглашенных народных республик на Донбассе. С 2017 года РФ признает документы, которые получают жители отдельных районов "Луганской и Донецкой областей Украины". Однако вместе с ними требовалось предоставлять документ, подтверждающих гражданство Украины или статус лица без гражданства. Сейчас данная необходимость пропала. Правки в указ внесены президентом РФ Владимиром Путиным 4 ноября.

МИД Украины выразил протест в связи с ситуацией. Киев призвал международных партнеров к осуждению действий России. Дипломаты настаивают на введении новых санкций. Данный вопрос будет поднят Киевом в рамках обсуждений в ООН, ОБСЕ и СЕ.

Поведение Москвы на Украине расценивается как "очередной элемент агрессии". Агрессивные решения против Киева МИД требует отменить, а также устранить негативные последствия.

На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом.

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