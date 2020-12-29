С 1 января 2021 года тариф для граждан Украины составит 1,68 гривны кВ/ч с НДС за кВт/ч.

На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения. Соответствующая информация опубликована на официальном YouTube-канале местного правительства "КабМін". На нем транслировалось заседание чиновников. Известно, что жители Украины платили 0,9 гривны за кВт/ч за первые 100 кВт. Теперь вся электроэнергия будет стоить 1,68 гривны за кВт/ч (около 4,36 рубля). Такие требования к предоставлению услуги будут внедрены с 1 января 2021 года.

Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 гривны кВ/ч с НДС Юрий Витренко, и.о. главы Минэнергетики Украины

Напомним, что из-за пандемии коронавируса национальная комиссия по вопросам энергетики на Украине приняла решение приостановить экспорт электроэнергии из РФ и Белоруссии с апреля 2020 года.

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Видео: YT / КабМін