Он считает, что его увольняют за борьбу с "российской агрессией".

Исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко сократят из компании. Он отмечает, это решение принято из-за его борьбы с "Газпромом" и с коррупцией внутри организации. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, его формально предупредили о сокращении должности.

Это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза". Юрий Витренко, исполнительный директор "Нафтогаза"

Он считает, что его увольняют за борьбу с "российской агрессией".

Председателя правления компании Андрея Коболева не сокращают. Правительство Украины планирует продлить с ним контракт ещё на четыре года.

Ранее "Нафтогаз" подготовил новые претензии к "Газпрому" на 17 миллиардов долларов.