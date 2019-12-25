Исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко сократят из компании. Он отмечает, это решение принято из-за его борьбы с "Газпромом" и с коррупцией внутри организации. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.
По его словам, его формально предупредили о сокращении должности.
Это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза".
Юрий Витренко, исполнительный директор "Нафтогаза"
Он считает, что его увольняют за борьбу с "российской агрессией".
Председателя правления компании Андрея Коболева не сокращают. Правительство Украины планирует продлить с ним контракт ещё на четыре года.
Ранее "Нафтогаз" подготовил новые претензии к "Газпрому" на 17 миллиардов долларов.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все