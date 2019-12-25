В ВСУ рассказали, что усилили силы разведки у крымских границ.

На Украине оценили возможность военного вторжения России. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины в интервью для журналистов телеканала "1+1". Запись эфира доступна на YouTube-канале.

Сергей Наев отметил, что вдоль крымской границы на данный момент нет российской ударной группировки. Все подразделения РФ находятся в пунктах постоянной дислокации. Однако ВСУ и полиция усилила все виды разведки в регионе.

Ежедневно добываются сведения о военных РФ на полуострове, на временно оккупированной территории, и предоставляются руководству ВСУ. Они анализируются, четко отслеживаются до деталей Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ

Эксперт заметил, что киевские силовики следят за угрозой возможной переброски российских дополнительных сил на территорию полуострова. На данный момент Украина не выявила опасность наступления противника на Херсонскую область.

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией.