Постпред России при ОБСЕ прокомментировал готовность Киева к военному конфликту с РФ.

Украина готовит военный сценарий по Донбассу. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. По словам чиновника, Киев активно готовится к решению проблемы, которая по их мнению, может возникнуть на востоке страны. Лукашевич заметил, что в последнее время официальные лица Украины "нагнетают военную истерию".

Это свидетельствует, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса Александр Лукашевич, постпред РФ при ОБСЕ

Напомним, что 6 июля командующий ВМС Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа объявил о том, что флот Киева вернется на территорию Севастополя.По словам военного эксперта, Украина готовится к полномасштабным боевым действиям против РФ. Чиновники ожидают, что Москва может атаковать Херсонскую область, чтобы вернуть днепровскую воду на полуостров.

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России.