Байден: Россия нападёт на Украину в ближайшие дни

Глава Белого дома "имеет данные" о готовящейся военной операции против Киева.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что Россия нападёт на Украину в ближайшие дни. Такое заявление глава государства сделал в очередном видеообращении к народу из-за ситуации на границе Киева и Москвы. Политик не стал в очередной раз приводить доказательства своих слов.

У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни…Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 миллиона невинных людей. Джо Байден, президент США

Напомним, что накануне руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Такая мера связана с угрозой вторжения Вооруженных сил Украины на территорию неподконтрольных народных республик Донбасса. В первую очередь эвакуация затронет женщин, детей и пожилых граждан. Денис Пушилин уточнил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в регионе.

Зеленский не видит отвода войск РФ от границы.

Фото: Белый дом

