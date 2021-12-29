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Зеленский не видит отвода войск РФ от границы
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Зеленский не видит отвода войск РФ от границы

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Президент Украины сообщил о ротации войск около границы.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что пока не видит отвода российских войск от государственных границ с Киевом. Такое заявление политик сделал во время выступления в Мариуполе в Донецкой области. Его слова транслировал местный телеканал "Украина-24". Лидер страны заметил, что речь идет лишь о небольшой ротации российских сил.

Ситуация на границе с Россией контролируемая, она осталась без изменений. Но радоваться рано. Мы видим пока скопление, и мы будем констатировать отвод, когда станет меньше военных группировок.

Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Украины напомнил прессе, что аналогичные ротации сил РФ Киев видел в пик российских военных учений в 2021 году. Глава страны призвал коллег не делать предварительных выводов о мощной эскалации со стороны Москвы. При  этом Киев понимают все существующие риски и угрозы для национальной безопасности. По мнению Зеленского, можно говорить о сигналах по договоренностям иностранных партнеров за спиной Киева. 

В Минобороны Украины пообещали не нападать на Донбасс и Крым.

Фото и видео: Telegram  Zelenskiy Official 

Теги: владимир зеленский, мариуполь, отвод войск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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