Алексей Резников объяснил позицию Киева по неподконтрольным территориям.

В Минобороны Украины пообещали не нападать на Донбасс и Крым. Такое заявление в эфире местных телеканалов сделал глава профильного военного ведомства Алексей Резников. Чиновник заметил, что страна не планирует никаких агрессивных действий по отношению к подконтрольным территориям. Резников уточнил, что провокаций в регионе со стороны Киева не будет, но страна готова в случае необходимости дать противникам жесткий отпор.

Мы каждый день укрепляем нашу оборону, но не планируем никаких агрессивных действий ни на востоке, ни относительно Крыма и на других направлениях. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Министр выступил в телемарафоне, посвященном Дню единения украинцев. Резников объяснил гражданам, что Киев выступает за мир и возвращение оккупированных территорий политико-дипломатическим методом. Утренние сводки с государственной границы не говорят о необычном поведении или активации "российской угрозы". Все имеющиеся данные полностью соответствуют украинским прогнозам.

Минобороны Украины: Россия не создала ни одной наступательной ударной группировки.

Фото и видео: YouTube / 24 канал

