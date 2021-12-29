Минобороны Украины: Россия не создала ни одной наступательной ударной группировки

Алексей Резников не думает, что РФ нападет на Украину из Белоруссии.

По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, Москва на данный момент не создала ни одной наступательной ударной группировки, способной вторгнуться на территорию соседнего государства. Такой информацией чиновник поделился в эфире местного телеканала в программе Право на власть".

Я всем официально заявляю, опираясь не только на данные нашей разведки, но и на информацию наших партнеров, Россия не создала ни одной наступательной ударной группировки. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Эксперт уточнил, что для наступательной операции со стороны РФ потребуется время для формирования боевых подразделений. Эта миссия сразу же зафиксируется силами Украины и Запада. Также Резников считает, что Москва не станет наступать на Киев с территории Белоруссии.

Министр обороны Украины назвал ПВО одним из слабых мест ВСУ.

Фото: YouTube / Україна 24

