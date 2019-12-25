Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс. Такую позицию чиновник высказал в эфире YouTube-проекта "Соловьев.Live".
Идти в полномасштабное наступление - это один из вариантов, второй вариант, когда Зеленский может решиться на этот приказ. То есть мы это видим, все к этому готово. Его могут подтолкнуть к этому. Кто-то может пойти в наступление, а кто-то может пойти наоборот в тыл, с оружием в руках.
Денис Пушилин, глава ДНР
Эксперт добавил журналистам, что ситуация на линии соприкосновения может пойти в разнос. В настоящее время представители РФ, ДНР и ЛНР пытаются вывести обстановку в "законное русло", но на решение этой проблемы может уйти не один месяц.
Пушилин: Зеленского могут подтолкнуть к наступлению на Донбасс.
Фото и видео: YouTube / Соловьёв LIVE
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