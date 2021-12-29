Украина рассчитывает получить от Германии военные корабли и системы ПВО

Корабли Украине необходимы для защиты побережья Черного и Азовского морей.

Украина намерена добиться от Германии получения военных кораблей и современных систем ПВО. Об этом в интервью агентству DPA заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Он отметил, что Киев будет настаивать на оставлении вопроса поставки судов и вооружения, предназначенных для защиты от внешних угроз, на повестке дня.

В первую очередь речь идет о немецких военных кораблях, одних их лучших в мире, которые срочно нужны нам для защиты протяженного побережья Черного и Азовского морей. Также существует огромная потребность в самых современных системах ПВО. Андрей Мельник, посол Украины в Берлине

По его мнению, Германии следовало бы взять пример с Великобритании, которая недавно отправила на Украину противотанковые вооружения для "самообороны".

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не намерен поставлять Киеву летальное вооружение. Он подчеркнул, что ФРГ выступает за разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров.

Ранее депутат Рады пошутил о желании ВВС Великобритании разбомбить "Северный поток - 2".

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