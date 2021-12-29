Депутат Рады пошутил о желании ВВС Великобритании разбомбить "Северный поток - 2"

Британские самолеты с оружием для Украины летели в обход территории ФРГ.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что выбранный военными самолетами Великобритании маршрут для поставок вооружения Киеву якобы связан с газопроводом "Северный поток – 2".

Парламентарий опубликовал карту с курсом британских воздушных судов. На ней видно, что их курс протекает в обход неба над Германией.

На самом деле самолеты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный поток – 2" по пути. Алексей Гончаренко, депутат Рады

В конце своего сообщения парламентарий прикрепил улыбающийся смайлик.

Берлин не разрешил Лондону использовать свое воздушное пространство для поставки оружия на Украину. В связи с этим самолетам пришлось лететь через Данию и Польшу.

Напомним, Лондон поставил Киеву легкие противотанковые оборонительные вооружения 18 января. Замглавы Минобороны Украины Анатолий Петренко отметил, что оружие будет использовано исключительно в оборонных целях.

Ранее посольство РФ в США призвало Вашингтон не нагнетать напряженность вокруг Донбасса.

Фото: Telegram / ГОНЧАРЕНКО, pixabay.com