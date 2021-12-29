Посольство РФ в США призвало Вашингтон не нагнетать напряженность вокруг Донбасса

Вашингтону не следует подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям, отметили в диппредставительстве.

Посольство России в Вашингтоне отвергло заявления администрации Соединенных Штатов о подготовке Москвы к эскалации вокруг Украины. Ответ размещен на официальной странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

Накануне высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона заявили, что РФ может в любой момент вторгнуться на территорию Украины в том числе с территории Белоруссии.

В российском посольстве сообщили, напомнив слова президента РФ Владимира Путина, что Москва не собирается нападать на кого-либо.

Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям. из сообщения посольства РФ в США

В диппредставительстве отметили, если Соединенные Штаты привержены урегулированию внутриукраинского конфликта не силовым методом, то они должны отказаться от планов поставок оружия Киеву.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил о конкурсе на лучший антироссийский сценарий США.

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