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Посольство РФ в США призвало Вашингтон не нагнетать напряженность вокруг Донбасса
Сегодня, 8:09
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Посольство РФ в США призвало Вашингтон не нагнетать напряженность вокруг Донбасса

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Вашингтону не следует подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям, отметили в диппредставительстве.

Посольство России в Вашингтоне отвергло заявления администрации Соединенных Штатов о подготовке Москвы к эскалации вокруг Украины. Ответ размещен на официальной странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

Накануне высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона заявили, что РФ может в любой момент вторгнуться на территорию Украины в том числе с территории Белоруссии.

В российском посольстве сообщили, напомнив слова президента РФ Владимира Путина, что Москва не собирается нападать на кого-либо. 

Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса.  А главное – не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям.

из сообщения посольства РФ в США

В диппредставительстве отметили, если Соединенные Штаты привержены урегулированию внутриукраинского конфликта не силовым методом, то они должны отказаться от планов поставок оружия Киеву. 

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пошутил о конкурсе на лучший антироссийский сценарий США.

Фото: pixabay.com

Теги: донбасс, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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