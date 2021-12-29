Бен Уоллес рассказал о планах Лондона по увеличению обороноспособности Киева.

Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Такое заявление в Палате общин местного парламента сделал глава Минобороны Соединенного королевства Бен Уоллес. Он выступил на заседании 17 января. Чиновник уверен, что поставки Киеву необходимы из-за значительной концентрации российских боевых сил у государственной границы.

Я могу подтвердить сегодня, что в дополнение к оказываемой в настоящий момент помощи Великобритания предоставляет новый пакет безопасности. Бен Уоллес, министр обороны Великобритании

Также министр заметил, что небольшое количество британских военнослужащих будет проводить инструктаж на начальном этапе украинским коллегам. Короткий период времени миссия ORBITAL будет находится на территории Украины, прежде чем вернется домой. Уоллес считает, что предоставленное противотанковое оружие не создаст угрозу для национальной безопасности Москвы. Он напомнил, что оно имеет малый радиус действия и не считается стратегическим вооружением. Оно необходимо исключительно для усиления обороноспособности Киева и целей самообороны.

В Минобороны Британии прокомментировали возможность отправки военных на Украину.

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