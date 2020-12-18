В Минобороны Британии прокомментировали возможность отправки военных на Украину

В ведомстве напомнили, что Украина не является членом альянса.

Великобритания вряд ли отправит войска на Украину при "российской агрессии". Об этом в беседе с издание The Spectator завил министр обороны страны Бен Уоллес.

Он напомнил, что Украина не входит в Североатлантический альянс, поэтому она не может иметь гарантий коллективной безопасности альянса.

Украина – не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Бен Уолесс, глава Минобороны Британии

Он добавил, что Киев "осведомлен об этом"

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает расширение, невзирая на протесты Москвы. Он напомнил, что блок некогда принял в свои ряды Черногорию и Северную Македонию, несмотря на возражения России.

Видео: The Spectator