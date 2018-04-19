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Столтенберг: НАТО продолжает расширение, невзирая на протесты РФ

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Он напомнил, что альянс принял в свои ряды Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы.

НАТО продолжает расширение, невзирая на протесты России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам генсека, Брюссель не исключает возможности принятия Киева в состав альянса. Столтенберг напомнил, что НАТО некогда приняло в свои ряды Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы.

Что касается вступления Украины в состав НАТО, то этот вопрос могут решать только 30 стран НАТО и сама Украина.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

По его мнению, военная поддержка Киеву не нарушает соглашений, согласно которым государства не имеют права вмешиваться в дела друг друга. Генсек добавил, НАТО не пойдёт на компромисс с Москвой по поводу ситуации со вступлением Украины и Грузии в альянс.

Ранее Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников.

Видео: Youtube/in time Ukraine

 

Теги: йенс столтенберг, украина и нато
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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edovles
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