Столтенберг: НАТО продолжает расширение, невзирая на протесты РФ

НАТО продолжает расширение, невзирая на протесты России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам генсека, Брюссель не исключает возможности принятия Киева в состав альянса. Столтенберг напомнил, что НАТО некогда приняло в свои ряды Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы.
Что касается вступления Украины в состав НАТО, то этот вопрос могут решать только 30 стран НАТО и сама Украина.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
По его мнению, военная поддержка Киеву не нарушает соглашений, согласно которым государства не имеют права вмешиваться в дела друг друга. Генсек добавил, НАТО не пойдёт на компромисс с Москвой по поводу ситуации со вступлением Украины и Грузии в альянс.
Ранее Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников.
Видео: Youtube/in time Ukraine
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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