Столтенберг: НАТО продолжает расширение, невзирая на протесты РФ

Он напомнил, что альянс принял в свои ряды Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы.

НАТО продолжает расширение, невзирая на протесты России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам генсека, Брюссель не исключает возможности принятия Киева в состав альянса. Столтенберг напомнил, что НАТО некогда приняло в свои ряды Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы.

Что касается вступления Украины в состав НАТО, то этот вопрос могут решать только 30 стран НАТО и сама Украина. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

По его мнению, военная поддержка Киеву не нарушает соглашений, согласно которым государства не имеют права вмешиваться в дела друг друга. Генсек добавил, НАТО не пойдёт на компромисс с Москвой по поводу ситуации со вступлением Украины и Грузии в альянс.

Ранее Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников.

Видео: Youtube/in time Ukraine