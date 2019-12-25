В НАТО оценили права стран самим выбирать себе военных союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о суверенном праве Грузии и Украины выбирать союзников. Такое заявление дипломат сделал в рамках совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Тбилиси Ираклием Гарибашвили. Руководитель военного альянса заметил, что Россия в данном вопросе не может влиять на выбор суверенных государств.

Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и у России нет права диктовать такой выбор… НАТО продолжит оказывать Грузии и Украине решительную политическую и практическую поддержку. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что российский МИД считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года. В документе шла речь о том, что Грузия и Украина станут членами военного альянса. Такое постановление Москва находит противоречащим обязательствам лидерам всех стран ОБСЕ (е укреплять свою безопасность за счет безопасности других сторон). В НАТО уточнили, что продолжат содействовать усилению обороноспособности Грузии в сфере проведения совместных маневров, морской поддержки и предоставления данных.

Столтенберг: НАТО не верит в предложенный РФ мораторий на размещение ракет в Европе.

Фото: YouTube / NATO News