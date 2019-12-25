Столтенберг: НАТО не верит в предложенный РФ мораторий на размещение ракет в Европе

Генсек альянса объяснил, почему не верит словам РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что не верит в предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе. Такое заявление специалист сделал на совместной пресс-конференции в Брюсселе, собранной по результатам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Североатлантический альянс назвал инициативу Владимира Путина "недостойной доверия".

…Поскольку у нас был запрет и Россия нарушала этот запрет. Пока Россия не уничтожит в проверяемой форме свои ракеты, которые нарушали договор, это не заслуживает доверия предлагать мораторий. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт добавил, что военный альянс не будет размещать в европейском регионе ракеты, способные нести ядерное оружие. НАТО готово к продолжению диалога с Москвой, так как верит в то, что миру нужен контроль над вооружениями ради недопущения новой гонки вооружений.

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Фото: YouTube / NATO News