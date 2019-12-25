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Посол Келин: НАТО ведет военное освоение Черного моря
Сегодня, 15:49
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Посол Келин: НАТО ведет военное освоение Черного моря

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Дипломат оценил наращивание сил военного альянса в регионе.

НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря. Такое заявление сделал дипломатический представитель Москвы в Лондоне Андрей Келин. В эфире телеканала "Россия-24" специалист заявил о том, что нахождение Североатлантического альянса  в регионе сильно расширилось.

Идет освоение территории и прилегающих акваторий, без сомнения. Военные выполняют свою задачу, которую им ставят политики. Корабли ходят по Черному морю, изучают побережье….Есть определенная динамика увеличения военного присутствия.

Андрей Келин, посол РФ в Великобритании

Эксперт подчеркнул, что Россия и военный альянс должны выстраивать взаимоотношения в качестве двух крупнейших геополитических факторов, которые определяют и глобальную стабильность, и европейскую безопасность. Клин признал, что связь Москвы и НАТО неизбежна, однако в последние годы дипломаты видят целенаправленный демонтаж со стороны НАТО. Это привело стороны к тому, что сейчас контакты между ними находятся "на нуле".

AP: Белый дом может попросить Киев предоставить часть автономии Донбассу.

Фото: Piter.tv
 

Теги: андрей келин, великобритания, нато, посол, черное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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