Посол Келин: НАТО ведет военное освоение Черного моря

Дипломат оценил наращивание сил военного альянса в регионе.

НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря. Такое заявление сделал дипломатический представитель Москвы в Лондоне Андрей Келин. В эфире телеканала "Россия-24" специалист заявил о том, что нахождение Североатлантического альянса в регионе сильно расширилось.

Идет освоение территории и прилегающих акваторий, без сомнения. Военные выполняют свою задачу, которую им ставят политики. Корабли ходят по Черному морю, изучают побережье….Есть определенная динамика увеличения военного присутствия. Андрей Келин, посол РФ в Великобритании

Эксперт подчеркнул, что Россия и военный альянс должны выстраивать взаимоотношения в качестве двух крупнейших геополитических факторов, которые определяют и глобальную стабильность, и европейскую безопасность. Клин признал, что связь Москвы и НАТО неизбежна, однако в последние годы дипломаты видят целенаправленный демонтаж со стороны НАТО. Это привело стороны к тому, что сейчас контакты между ними находятся "на нуле".

AP: Белый дом может попросить Киев предоставить часть автономии Донбассу.

Фото: Piter.tv

