Стивен Пайфер оценил реакцию США на реализацию Киевом Минских соглашений.

Белый дом может попросить Киев предоставить часть автономии Донбассу. Об этом рассказали в собственном материале журналисты Associated Press. В СМИ сослались на информацию. полученную от американских официальных лиц из администрации Джо Байдена. Авторы статьи полагают, что задачей для Вашингтона является побудить Украины на принятие реального положения дел на восточном направлении. При этом США рассчитывает не создать такого впечатления, как будто они уступают под давлением Владимира Путина.

Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке. заявление информационного агентства

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер не исключает того, что Киев американцы могут попросить сделать шаг навстречу "в этих областях". В частности, отдельные участки Донбасса могут получить контроль над системой здравоохранения, правоохранительной системой и образованием. Дипломат не думает, что США станут ставить под угрозу суверенитет Украины или способность местного правительства самостоятельно принимать решения.

В МИД РФ начали прорабатывать поручения по итогам встречи Путина и Байдена.

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