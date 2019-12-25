В МИД РФ начали прорабатывать поручения по итогам встречи Путина и Байдена

Мария Захарова назвала итог общения Путина и Байдена для дипломатов.

Российское внешнеполитическое ведомство прорабатывает поручения по итогам переговоров по видеосвязи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом журналисту Владимиру Соловьеву рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Интервью с чиновницей опубликовано на YouTube-канале "Соловьев Live".

Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. Стороны общались на протяжении двух часов. Основополагающей темой между РФ и США стала обстановка вокруг Украины. Также были затронуты двусторонние отношения, кибербезопасность и вопрос с иранской ядерной сделкой.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

