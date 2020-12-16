Захарова: бойкот США Олимпиады в Пекине ведет к разрушению мировой спортивной системы

В МИД РФ оценили дипломатический отказ Вашингтона участвовать в церемонии открытия зимних Игр в Китае.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине ведет к разрушению мировой спортивной системы. Такую позицию в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова/

Они хотят доминировать полностью на своих правилах. Поэтому это уже не просто политизация. Надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Вашингтон 6 декабря объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине. Официальные лица США не будут принимать участие в торжественных мероприятиях, запланированных Китаем. Однако атлеты все же отправятся на международные соревнования.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

