  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: бойкот США Олимпиады в Пекине ведет к разрушению мировой спортивной системы
Сегодня, 10:42
62
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: бойкот США Олимпиады в Пекине ведет к разрушению мировой спортивной системы

0 0

В МИД РФ оценили дипломатический отказ Вашингтона участвовать в церемонии открытия зимних Игр в Китае.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине ведет к разрушению мировой спортивной системы. Такую позицию в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова/

Они хотят доминировать полностью на своих правилах. Поэтому это уже не просто политизация. Надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Вашингтон 6 декабря объявил  о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине. Официальные лица США не будут принимать участие в торжественных мероприятиях, запланированных Китаем. Однако атлеты все же отправятся на международные соревнования.

МИД РФ: Салливан "плюнул в лицо" участникам "саммита за демократию".

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live
 

Теги: бойкот, китай, мария захарова, мид, олимпиада в пекине
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии