МИД РФ: Салливан "плюнул в лицо" участникам "саммита за демократию"

Мария Захарова оценила заявление США о национальных интересах.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что американский помощник Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан "плюнул в лицо" участникам "саммита за демократию". Такое мнение в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Участие в подобных мероприятиях, подобных альянсах исключительно и только - массовка, которая должна работать в русле американского режима. Сегодня на этом мероприятии их просто удостоят чести обслуживать американские интересы на тот исторический период, который Вашингтон проживает. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница добавила, что Салливан цинично и хладнокровно заявил международным делегатам о том, что они должны будут работать на национальные интересы США. Захарова заявила, что хочет сказать коллегам вторую часть правды о том, что политические элиты Белого дома планируют модифицировать конструкцию международных отношений, подстраивая собственные интересы. В частности, по мнению представителя МИД РФ, сейчас Вашингтону выгодно плодить неправовые институты, хотя спустя несколько лет данная концепция уже не будет отвечать видению мира.

Белый дом: система международных отношений меняется, структура во главе с ООН уходит.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

