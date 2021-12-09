Джейк Салливан рассказал о мировом преобразовании.

Белый дом: система международных отношений меняется, структура во главе с ООН уходит. Такое мнение высказал на онлайн-саммите помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он видит трансформацию в дипломатических связях между странами. По словам спикера, выстроенная после Второй мировой войны система постепенно сходит на нет. Речь идет не только об ООН, но и Всемирном банке, Международном валютном фонде и других структурах. При этом Вашингтон старается активно преобразовывать миропорядок. Это происходит за счет формирования новых альянсов и институтов партнерства. Аналитик объяснил участникам мероприятия, что явные изменения в архитектуре отношений и в сфере защиты ведутся уже какое-то время.

Один из центральных стратегических тезисов нынешней администрации заключается в том, что с течением времени многосторонний подход должен стать более гибким, в большей степени поддающимся адаптации. Джейк Салливан, помощник Байдена по нацбезопасности

Напомним, что Вашингтон вывел Quad (Это четырехсторонний диалог по безопасности, в котором принимают участие Австралия, США, Япония и Индия) на уровень лидеров. Также США создали совместно с Канберрой и Лондоном военно-политический альянс AUUKUS, провели "Саммит за демократию".

Байден выступает за долгосрочное военное присутствие США в Европе.

Фото и видео: YouTube / Defense One