Джейк Салливан рассказал о позиции Белого дома в связи с размещением войск за границей.

Американский президент Джо Байден выступает за долгосрочное военное присутствие США в Европе. Такое заявление сделал во время выступления на онлайн-саммите "Дифенс уан"помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По словам эксперта, при этом Вашингтон не поддерживает планы по ведению бесконечных военных оккупаций на территории Ближнего Востока, а также своей участие в гражданских конфликтах за границей. Спикер уточнил прессе, что следует сначала ясно сформулировать цель для того, которая должна отвечать интересам США и быть жизненно необходимой для того, чтобы можно было задействовать войска за рубежом.

Вот так к этому подходит президент. И он считает, что представил аргументы в пользу долгосрочного присутствия американских войск в Европе, которое способствовало предотвращению нападения на какую бы то ни было страну НАТО. Джейк Салливан, помощник Байдена по нацбезопасности

Салливан отметил, что Джо Байден является сторонником того, чтобы США поддерживали мир и стабильность размещения своих войск в акватории Тихого и Индийского океанов. Это важно для реагирования на конфликты оперативно и эффективным способом. США видят в регионе растущую угрозу, исходящую от Китая.

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Фото и видео: YouTube / Defense One