Белый дом: эвакуация граждан США с Украины не требуется

Джен Псаки не видит необходимости в вывозе американских граждан из региона.

Официальный представитель Белого дома заявила, что эвакуация граждан США с Украины не требуется. Такую позицию Вашингтона журналистам во время регулярного брифинга высказала Джен Псаки. Ранее местный телеканал CNN разместил материал о том, что администрация Джо Байдена занимается изучением вопроса о вывозе граждан из региона. Это происходит якобы на фоне обострения ситуации на государственной границе Киева и Москвы.

Мы пока не в той точке. Нет стандартной процедуры для США - эвакуировать граждан. Мы узнаем, если Россия и Путин решат вторгнуться на Украину, не думаю, что это будет секретом. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница подчеркнула, что США и Пентагон имеют различные сценарии реакции на российскую агрессию. Вашингтон способен обеспечить безопасность своего персонала на Украине. В том случае, если ситуация будет еще более тревожной, то внешнеполитическое ведомство предупредит путешественников об опасности поездок.

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Фото и видео: Белый дом

